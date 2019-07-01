В этом году государство обеспечит жильем 60 семей, вследствие землетрясения оставшихся без крова

Республика Армения планирует 2021 год встретить без понятия “бенефициары зоны бедствия”.

Как передает «Арменпресс», председатель Государственного комитета по градостроительству Армении Ваагн Вермишян, подводя итоги 100 дней работы, отметил, что согласно решению правительства, в 2008 - 2020 гг. 5396 семей должны были получить квартиры.

В 2008 - 2017 гг. было обеспечено 4839 семей, и из госбюджета на это было потрачено около 65 млрд драмов. В 2018 году из бюджета было выделено 460 млн драмов, и обеспечено квартирами 44 семьи. Бюджетом 2019 года предусмотрено 560 млн драмов и квартиры для 60 семей”, - отметил Вермишян.

По его словам, по поручению премьер-министра, оставшиеся 453 семьи, до 2020 года, должны быть обеспечены квартирами, в этом году для этого будет выделено 3 млрд драмов. “В 2021 году должно исчезнуть понятие “бенефициары зоны бедстви””, - подчеркнул председатель Госкомитета по градостроительству.

По утверждению Вермишяна, не все проживающие в домиках лица или семьи являются бенефициарами, поскольку в их числе есть также и владельцы недвижимостью. По его словам, домики создают градостроительную проблему, занимают общественные территории.