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Кремль готов разъяснить Катамадзе аспекты обострения отношений России и Грузии


Кремль готов пояснить грузинской певице Нино Катамадзе, решившей полностью отказаться от выступлений в России, политические аспекты обострения отношений Москвы и Тбилиси. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Она [Катамадзе] очень талантливая, но, наверное, она многого не знает в плане политики, - сказал он. - Если у нее будут вопросы, мы всегда ей готовы разъяснить".

 

 




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