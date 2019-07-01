Кремль готов разъяснить Катамадзе аспекты обострения отношений России и Грузии

Кремль готов пояснить грузинской певице Нино Катамадзе, решившей полностью отказаться от выступлений в России, политические аспекты обострения отношений Москвы и Тбилиси. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Она [Катамадзе] очень талантливая, но, наверное, она многого не знает в плане политики, - сказал он. - Если у нее будут вопросы, мы всегда ей готовы разъяснить".