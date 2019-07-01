Посол Геворкян встретился с руководством сирийского офиса UNMAS

Посол Армении в Сирии Тигран Геворкян и представитель гуманитарной группы Аркадий Тоноян приняли участие в встрече-обсуждении с руководящим составом сирийского офиса службы разминирования ООН (UNMAS).

Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, на встрече, в частности, были затронуты возможности сотрудничества между вовлеченными в состав гуманитарной группы саперами и сирийским офисом UNMAS. В этой связи Аркадий Тоноян подробно представил деятельность армянской гуманитарной группы в Сирии и осуществленные до сих пор работы.

Касаясь взаимодействия Армении и UNMAS в сфере разминирования, посол Геворгян подчеркнул, что правильное сопоставление усилий может дать положительные результаты для улучшения гуманитарной ситуации в Сирии.

Представители UNMAS высоко оценили гуманитарную миссию Армении в Сирии, отметив, что в сфере гуманитарного разминирования имеются многочисленные грани сотрудничества.

Стороны договорились о дальнейших обсуждениях.