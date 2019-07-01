СМИ: иранские запасы обогащенного урана превысили предусмотренный ядерной сделкой лимит

Запасы обогащенного урана, которыми располагает Иран, превысили 300 кг - предельную величину, разрешенную соглашением по ядерной программе Тегерана с мировыми державами. Об этом сообщило в понедельник агентство Fars со ссылкой на источник, знакомый с последними данными Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ),сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.