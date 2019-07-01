КПП “Верхний Ларс” работает в нормальном режиме. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра экономики Армении Анна Оганян.

“В ответ на распросраняемые слухи сообщаем, что КПП “Верхний Ларс” работает в нормальном режиме”, - написала Оганян.