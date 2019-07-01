Никол Пашинян поздравил Джастина Трюдо с Днем Канады

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян поздравил премьер-министра Канады Джастина Трюдо с Днем Канады.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра РА, в послании Никола Пашиняна, в частности, говорится:

“От имени народа Армении и от себя лично направляю Вам теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю Дня Канады.

Ваш официальный визит в Армению в прошлом году поднял на новый уровень отношения между нашими странами и народами, основанные на взаимном доверии и симпатии. С теплотой вспоминаю наши ереванские встречи, которые выявили наше взаимное стремление превратить потенциал развития двустороннего сотрудничества в результат.

Пользуясь случаем, хочу также с благодарностью отметить ту значительную роль, которую в наших отношениях играет армянская община Канады. Ее впечатляющее развитие и достижения наилучшим образом свидетельствуют о том, что Канада традиционно поддерживает и продвигает идеи и принципы гуманизма, равенства и демократии.

Прошу принять мои пожелания здоровья, успеха и новых политических побед Вам и дружественному народу Канады”.