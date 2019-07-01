Артур Давтян в процессе экстрадиции Миграна Погосяна не видит никаких тревожных сигналов

Процесс экстрадиции экс-начальника Службы принудительного исполнения Армении Миграна Погосяна продолжается. Как передает «Арменпресс», об этом 1 июля заявил генеральный прокурор Армении Артур Давтян.

“У нас нет никаких тревожных сигналов”, - отметил генпрокурор.

В рамках уголовного дела, расследуемого в Специальной следственной службе Республики Армения, бывший главный принудительный исполнитель судебных актов РА Мигран Погосян, известный по оффшорному скандалу, по пункту 1 части 3 статьи 179 и части 2 статьи 308 Уголовного кодекса РА был привлечен в качестве обвиняемого за совершение общественно опасных деяний. Он, используя должностное положение, путем растраты присвоил имущество в особо крупных размерах и злоупотребил должностными полномочиями, что привело к тяжелым последствиям. 13 апреля 2019 г. следователь Специальной следственной службы РА представил в суд общей юрисдикции Еревана ходатайство об избрании в отношении Миграна Погосяна ареста в качестве меры пресечения. Мигран Погосян был объявлен в розыск. 21 апреля он был задержан правоохранительными органами РФ. Правоохранители обнаружили его в Республике Карелия РФ.

24 апреля Мигран Погосян попросил политического убежища в России.

Позже стало известно, что суд РФ удовлетворил ходатайство прокуратуры РФ об аресте Миграна Погосяна на 40 дней для обсуждения вопроса его экстрадиции в Армению.