Посол Арташес Туманян встретился с министром дорог и градостроительства Ирана
Посол Республики Армения в Исламской Республике Иран Арташес Туманян 30 июня встретился с министром дорог и градостроительства ИРИ Мохаммадом Эслами (Mohammad Eslami).
Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе встречи были обсуждены вопросы эффективного использования транспортного коридора Север - Юг, и ряд других, касающихся законодательного и процессуального регулирования сферы транспорта.
Стороны обсудили вопросы взаимовыгодного использования возможностей Соглашения о свободной торговле ЕАЭС – Иран.
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