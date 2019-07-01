Посол Арташес Туманян встретился с министром дорог и градостроительства Ирана

Посол Республики Армения в Исламской Республике Иран Арташес Туманян 30 июня встретился с министром дорог и градостроительства ИРИ Мохаммадом Эслами (Mohammad Eslami).

Как сообщили «Арменпресс» в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе встречи были обсуждены вопросы эффективного использования транспортного коридора Север - Юг, и ряд других, касающихся законодательного и процессуального регулирования сферы транспорта.

Стороны обсудили вопросы взаимовыгодного использования возможностей Соглашения о свободной торговле ЕАЭС – Иран.