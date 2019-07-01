В ВОЗ сообщили о стабилизации ситуации с Эболой в ДР Конго

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) констатировала стабилизацию ситуации с заболеваемостью в районах вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК). Согласно еженедельному информационному бюллетеню ВОЗ, опубликованному 27 июня, за предшествующие три недели заболели 252 человека, что примерно соответствует показателю за период с 29 мая по 18 июня, когда было зарегистрировано 245 подтвержденных случаев смертельно опасной болезни,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Обеспокоенность в ВОЗ вызывают "угрозы насилия в отношении работников здравоохранения" в городе Музиенене и некоторых других горячих точках. Рост числа новых случаев болезни в последнее время наблюдался, в первую очередь, в Мабалако и Мандиме. Именно там чуть более года назад была зарегистрирована вспышка БВВЭ. В Мабалако с 5 по 25 июня было зарегистрировано 88 подтвержденных случаев болезни, в Мандиме - 30.