НС Армении единогласно приняло проекты законов, представленные правительством

Национальное собрание Армении во втором чтении и полностью приняло проекты законов, представленные правительством. Как передает «Арменпресс», проекты были приняты на внеочередном заседании 1 июля.

Проект закона О внесении дополнений и изменений в Закон РА “Об обеспечении, обслуживании и социальных гарантиях деятельности, деятельности должностных лиц” получил 99 голосов “за”, проект закона О внесении дополнений и изменений в Закон РА “О государственных пособиях” - 102 голоса “за”.