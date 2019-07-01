Время в Ереване: 11:07:36,   1 Июль

НС Армении единогласно приняло проекты законов, представленные правительством


Национальное собрание Армении во втором чтении и полностью приняло проекты законов, представленные правительством. Как передает «Арменпресс», проекты были приняты на внеочередном заседании 1 июля.

Проект закона О внесении дополнений и изменений в Закон РА “Об обеспечении, обслуживании и социальных гарантиях деятельности, деятельности должностных лиц” получил 99 голосов “за”, проект закона О внесении дополнений и изменений в Закон РА “О государственных пособиях” - 102 голоса “за”.




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