Парламент Армении принял проект об отмене требования печати на свидетельстве о собственности на недв

В Армении требование печати нна свидетельстве о собственности или других свидетельствах будет отменено, и эти документы будут иметь правовой статус и без печати. Как передает «Арменпресс», представленный правительством пакет законопроектов О внесении изменений и дополнений в Закон РА “О государственной регистрации прав на имущество” и прилагаемых законопроектов НС приняло во втором чтении.

“Этим изменением дается возможность, чтобы документы по недвижимому имуществу после окончания процесса работы государственного регистра, в цифровом виде признавались бы официальными документами. Основное изменение заключается в том, что требование печати на свидетельствах о собственности или других свидетельствах отменяется, и эти документы будут иметь правовой статус и без печати”, - представил глава Комитета кадастра недвижимости Сархат Петросян.

С изменениями постепенно из обращения выйдут также и свидетельства о собственности старого поколения.

В случае внесения изменений в сертификаты собственности нового поколения будет выдан сертификат нового образца. Начинается процесс постепенного вывода из обращения сертификатов старого поколения.

С предлагаемыми изменениями название “Комитет кадастра недвижимости: будет заменен названием “Комитет кадастра”.

За проект проголосовали 102 депутата.