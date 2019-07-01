Игорь Григорян назначен председателем Следственного комитета Арцаха

1 июля президент Республики Арцах Бако Саакян подписал указ, согласно которому Игорь Григорян освобожден от должности советника президента Республики Арцах-представителя президента Республики Арцах по особым поручениям в связи с переходом на другую работу.

Как сообщили «Арменпресс» в главном информационном управлении аппарата президента НКР, в тот же день президент подписал указ о назначении Игоря Григоряна председателем Следственного комитета Республики Арцах сроком на 6 лет.