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Польша и США подпишут соглашение о Центре боевой подготовки в III квартале 2019 года


Соглашение о создании на территории Польши американского Центра боевой подготовки будет подписано в III квартале текущего года. Об этом заявил в понедельник в эфире Польского радио министр обороны республики Мариуш Блащак.

В настоящее время в Польше размещен многонациональный батальон НАТО численностью около 1 тыс. военнослужащих, а также на ротационной основе американская танковая бригада численностью около 3,5 тыс. человек,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В середине июня президент США Дональд Трамп на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Розовом саду Белого дома сообщил, что Польша на свои средства построит объект для размещения дополнительной 1 тыс. американских военнослужащих. Президент подчеркнул, что США не будут направлять дополнительные войска в Европу и могут увеличить свой воинский контингент в Польше за счет переброски сил из Германии или из других мест. По его словам, речь идет о 2 тыс. военнослужащих.

 




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