Дорога Ванадзор – Алаверди - Баграташен закрыта для передвижения грузовиков

На автодороге Ванадзор – Алаверди - Баграташен ведутся строительные работы, в результате чего дорога закрыта для передвижения грузовиков. Предлагаются альтернативные автодороги Степанаван – Ташир - Гогаван, Дилижан – Ноемберян – Баграташен. Как передает «Арменпресс», МЧС Армении сообщает, что по положению на 11:20 1-го июля на территории Армении все остальные автодороги проходимы.

Согласно информации, полученной из Дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии, дорога Степанцминда - Ларс открыта для всех видов транспорта.