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Дорога Ванадзор – Алаверди - Баграташен закрыта для передвижения грузовиков


На автодороге Ванадзор – Алаверди - Баграташен ведутся строительные работы, в результате чего дорога закрыта для передвижения грузовиков. Предлагаются альтернативные автодороги Степанаван – Ташир - Гогаван, Дилижан – Ноемберян – Баграташен. Как передает «Арменпресс», МЧС Армении сообщает, что по положению на 11:20  1-го июля на территории Армении все остальные автодороги проходимы.

Согласно информации, полученной из Дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии, дорога Степанцминда - Ларс открыта для всех видов транспорта.




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