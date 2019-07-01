По проекту, предложенному Министерством юстиции, ни одно СМИ не обязывают регистрироваться

Министерство юстиции на сайте www.e-draft.am на общественное обсуждение вынесло проект О внесении изменений и дополнений в ряд законов, в том числе в Закон “О СМИ”. Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью Министерства юстиции Армении, цель проекта - сделать базу данных Государственного регистра юридических лиц бесплатной для СМИ.

“В ответ на обеспокоенность, распространенную в профессиональных кругах, сообщаем, что предусмотренным законом изменением ни одно СМИ не обязано регистрироваться. Регистрация предусмотрена с одной целью - идентифицировать средства массовой информации, которые смогут бесплатно пользоваться базой данных регистра. Разница между зарегистрировавшимися и не зарегистрировавшимися СМИ заключается в том, что не зарегистрировавшимися СМИ не смогут бесплатно пользоваться базой данных регистра.

В этом контексте, если профессиональное сообщество продолжает видеть какую-либо проблему по части СМИ (а подобная проблема, по нашей оценке, не возникнет с принятием проекта), Министерство юстиции открыто для обсуждения и ждет конструктивных предложений.

В то же время сообщаем, что www.e-draft.am платформа создана для общественного обсуждения проектов государственных органов и выражения мнения о них профессиональными кругами”, - говорится в сообщении Министерства юстиции Армении.