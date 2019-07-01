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Сотрудники прокуратуры указом президента Саркисяна награждены медалями Мхитара Гоша


В связи с Днем работника прокуратуры президент Армении Армен Саркисян подписал указ о награждении медалями Мхитара Гоша.

“Принимая за основу ходатайство премьер-министра, согласно ст. 136 Конституции, а также ч. 1 ст. 5.3 Закона “О государственных наградах и Почетных званиях Республики Армении в связи с Днем работника прокуратуры за вклад в укрепление законности и правопорядка наградить медалями Мхитара Гоша начальника управления по международно-правовому сотрудничеству Генеральной прокуратуры Армении Егиазара Владимировича Авакяна, начальника управления по делам коррупции и преступлений против экономической деятельности Генеральной прокуратуры Арсена Вигеновича Симоняна”, - по сообщению «Арменпресс», говорится в указе президента Армении.




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