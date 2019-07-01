Парламент Армении принял законопроект о двойном подсчете трудового стажа сотрудников ВП

Время несения боевого дежурства на линии соприкосновения с противником будет вдвойне засчитываться в рабочем стаже и в том случае, когда оно осуществляется не служащими вооруженных сил. Как передает «Арменпресс», Национальное собрание Армении во втором чтении и полностью приняло представленный правительством законопроект О внесении изменений и дополнений в закон “О государственных пенсиях”. Проект представил депутатам заместитель министра труда и социальных вопросов РА Смбат Саиян.

Проектом, в частности, предлагается установить, чтобы период боевого дежурства на линии соприкосновения с противником в рабочем стаже засчитывался бы вдвойне и в том случае, когда он осуществляется не только в вооруженных силах, но и в других войсках. Это связано с тем, что с 2018 г. на линии соприкосновения с противником начали дежурить и войска полиции.

В период между первым и вторым чтениями правительство представило предложения. В частности, были уточнены вопросы со сроками назначения пенсии. “Мы также исключаем из 14 статьи закона положение, согласно которому период работы по совместительству, в стаже, дающем право на частичную пенсию, не учитывается. В соответствии с действующими правопорядками, если человек работал по совместительству, например, учителем и в другом месте инженером, то этот период не учитывается в стаже, дающем право на частичную пенсию. Мы предлагаем снять это ограничение, а это означает, что отныне период работы по совместительству также будет засчитываться в стаже, дающем право на частичную пенсию и принимаемом за основу для расчета размера частичной пенсии” - отметил Саиян.

За проект проголосовали 102 депутата.