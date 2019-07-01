Прохладная и обильная осадками погода: Гагик Суренян представил прогнозы на июль

В июле в Армении ожидается относительно прохладная погода. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал начальник метеорологического центра гидрометеорологической службы МЧС Армении Гагик Суренян.

“В июле этого года на формирование погодно-климатических условий на территории Республики свое основное влияние окажут проникающие со стороны Черного моря влажные и холодные воздушные потоки. Этим обусловлен прогноз среднемесячной температуры июля на всей территории республики на 1 градус ниже нормы, а количество осадков будет больше нормы. Это означает, что у нас будет относительно прохладный и обильный осадками июль. В самых жарких местах республики (Араратская долина, долина Сюника, Ереван) в течение месяца всего 2-3 дня температура воздуха может подняться до + 37 - 38 градусов”, - написал Гагик Суренян.