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Проект создания нового антикоррупционного органа предполагает роспуск ССС: Сасун Хачатрян


На едином сайте публикации правовых актов, проектов e-draft уже опубликован проект антикоррупционной стратегии, предусматривающий создание нового антикоррупционного органа и предполагающий роспуск ССС.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал начальник ССС Сасун Хачатрян, касаясь вопроса о возможном роспуске возглавляемой им структуры.

“На едином сайте публикации правовых актов, проектов e-draft уже опубликован проект антикоррупционной стратегии, и если Вы прочитаете этот проект, изучите его, то увидите, что создание нового антикоррупционного органа предполагает роспуск Специальной следственной службы, однако это пока проект, конкретного закона на данный момент нет в обращении. Поживем, увидим”, - сказал Хачатрян.




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