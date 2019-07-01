СМИ: в Индонезии арестован лидер крупнейшей в Азии террористической группировки

Правоохранительные органы Индонезии арестовали предполагаемого главаря крупнейшей в Азии террористической группировки "Джамаа Исламия", который находился в розыске почти 16 лет. Об этом сообщает в понедельник издание The Straits Times, приводя информацию из полицейских источников,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Правоохранительные органы Индонезии вели поиски Виджаянто с 2003 года по обвинению в причастности к ряду террористических атак, в том числе самой кровопролитной на курортном острове Бали в 2002 году. Тогда боевики "Джамаа Исламия" устроили несколько взрывов в популярном местечке Кута, а также около здания генконсульства США. В результате погибли 202 человека, из которых 164 были иностранцами, ранения получили еще более 200 человек.