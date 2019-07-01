Армен Саркисян направил поздравительное послание генерал-губернатору Жюли Пейтт по случаю Дня Канады

Президент Армении Армен Саркисян по случаю Дня Канады направил поздравительное послание генерал-губернатору Канады Жюли Пейтт.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям аппарата президента Армении, Армен Саркисян выразил уверенность, что существующее между Арменией и Канадой политическое и экономическое сотрудничество на высоком уровне в ближайшее время еще более углубится и расширится.