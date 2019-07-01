Началось торжественное заседание, посвященное 101 годовщине прокуратуры Армении

В Ереване началось торжественное заседание, посвященное 101 годовщине Генеральной прокуратуры РА и Дню сотрудника прокуратуры.

Как сообщает «Арменпресс», на церемонии присутствовал премьер-министр Армении Никол Пашинян и другие высокопоставленные чиновники.

В начале заседания прозвучал гимн РА, после чего выступил генеральный прокурор РА Артур Давтян.

В ходе мероприятия ожидается также и выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна.