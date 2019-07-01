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СМИ: в Индии 24 человека погибли при падении автобуса в ущелье


Не менее 24 человек погибли в понедельник утром в северном индийском штате Джамму и Кашмир, когда пассажирский автобус упал в ущелье, сорвавшись с горной дороги. Как сообщает телеканал NDTV, инцидент произошел в округе Киштвар, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели. Полиция начала расследование причин ДТП.

 




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