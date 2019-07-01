Национальное собрание продолжает внеочередное заседание

Национальное собрание Армении продолжает работу внеочередного заседания, созванного по предложению правительства. Как передает «Арменпресс», на заседании 1 июля во втором чтении будут обсуждены и вынесены на голосование проекты законов, обсужденные и принятые на предыдущем заседании.

В повестке дня - обсуждение во втором чтении проекта закона О внесении изменений в Закон РА “О государственной пошлине”, О внесении изменений и дополнений в Закон РА “О государственной регистрации прав на имущество” и прилагаемых проектов, проекта закона О внесении изменения в Гражданский процессуальный кодекс РА.

Будут обсуждены также и законопроекты О внесении изменений и дополнений в Закон РА “О государственных пенсиях”, о внесении дополнений и изменений в Закон РА “О государственных пособиях”, О внесении дополнений и изменений в Закон РА “Об обеспечении деятельности, обслуживании и социальных гарантиях должностных лиц”, проекты Законов “О ратификации соглашения между Республикой Армения и Соединенными Штатами Америки “О сотрудничестве по содействию применению акта о налоговом соответствии иностранных счетов” и несколько других законодательных инициатив.