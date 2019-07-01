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СМИ: не менее 34 человек погибли в результате взрыва в Афганистане


По крайней мере 34 человека погибли и 68 пострадали в результате взрыва в понедельник в столице Афганистана, Кабуле. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Ранее телеканал "Аль-Джазира" информировал о десяти погибших,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Теракт произошел в дипломатическом квартале столицы. Кроме того, поблизости от места взрыва расположено одно из зданий Министерства национальной обороны Афганистана. Все пострадавшие доставлены в больницы. Место происшествия оцеплено силовиками.

 




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