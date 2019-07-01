Председатель Центрального банка Армении принял участие в общегодовом собрании Банка международных ра

Председатель Центрального банка Армении Артур Джавадян в швейцарском Базеле принял участие в очередном общегодовом собрании Банка международных расчетов. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе ЦБ Армении, в ходе визита состоялся ряд встреч, в том числе с председателем Центрального банка Китая Йи Гангом, председателем Центрального банка Нидерландов Клаусом Кнотом и председателем Центрального Банка России Эльвирой Набиулиной.

В ходе встреч были достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве. В годовом собрании Банка международных расчетов приняли участие руководители и представители центральных банков более 100 стран.

Банк международных расчетов был основан в 1930 году в Базеле в рамках межправительственного соглашения между Германией, Бельгией, Францией, Соединенным Королевством, Италией, Японией, США и Швейцарией. Это самая старая международная финансовая организация. Банк поддерживает денежно-кредитную и финансовую стабильность, способствует международному кредитно-денежному и финансовому сотрудничеству и служит Банком для центральных банков. Членами Банка являются 60 центральных / национальных банков. Посредством своих ключевых комиссий (Базельская комиссия по банковскому контролю, Комиссия по глобальной финансовой системе, Комиссия по платежным и рыночным инфраструктурам и т.д.) Банк обеспечивает организации-члены анализами и консультацией по осуществлению политики в сфере финансовой стабильности, содействует разработке и внедрению единых стандартов банковского контроля.