В Хндзореске скоро будет отремонтированная площадь

В ближайшее время в Хндзоресеа будет красивая площадь, уже активно ведутся строительные работы.

Как сообщили «Арменпресс» в мэрии Гориса, центральная площадь поселка полностью ремонтируется, строится бассейн, прилегающие территории облицовываются плиткой, выделяются территории для газонов.

Будет создано красивое место для досуга детей, молодежи, а пожилые люди поселка смогут иметь возможность сыграть в шахматы, нарды, просто собраться и побеседовать.

Для ознакомления с ходом строительных работ глава общины Горис посетил Хндзореск. Жители поблагодарили главу общины Аруша Арушаняна за то, что проблемы населенного пункта находятся в центре его внимания, и он занимается их решением.

Они также добавили, что присоединяются к инициативе муниципалитета, и в качестве акта участия, по собственной инициативе на площади установят скульптуру.