Устроившему стрельбу в Мельбурне предъявили обвинения в убийстве

Полиция предъявила обвинение в убийстве 18-летнему мужчине, устроившему стрельбу у ночного клуба Love Machine в Мельбурне 14 апреля. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте правоохранителей,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

" Также сообщается, что в ходе следствия по делу о стрельбе у ночного клуба Love Machine был арестован 25-летний житель Мельбурна, обвиняемый в соучастии в убийстве, хранении огнестрельного оружия и ряде других правонарушений. Он предстанет перед судом 2 июля 2019 года.