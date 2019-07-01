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Устроившему стрельбу в Мельбурне предъявили обвинения в убийстве


Полиция предъявила обвинение в убийстве 18-летнему мужчине, устроившему стрельбу у ночного клуба Love Machine в Мельбурне 14 апреля. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте правоохранителей,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

" Также сообщается, что в ходе следствия по делу о стрельбе у ночного клуба Love Machine был арестован 25-летний житель Мельбурна, обвиняемый в соучастии в убийстве, хранении огнестрельного оружия и ряде других правонарушений. Он предстанет перед судом 2 июля 2019 года.




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