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СМИ: в результате взрыва в Кабуле пострадали более 20 человек


Свыше 20 человек получили ранения при взрыве, прогремевшем в понедельник в дипломатическом квартале Кабула. Об этом сообщило агентство Pajhwok.

По его данным, все пострадавшие были доставлены в больницы,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как информировало агентство Reuters, взрыв произошел в густонаселенном квартале, где расположено здание Министерства обороны Афганистана, а также многочисленные дипломатические представительства зарубежных стран.

 




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