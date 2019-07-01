Время в Ереване: 11:07:36,   1 Июль

Reuters: в дипломатическом квартале Кабула произошел взрыв


Мощный взрыв прогремел в понедельник в Кабуле. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя МВД Афганистана Насрата Рахими.

Информация о жертвах и пострадавших на данный момент не поступала, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По данным агентства Reuters, взрыв произошел в густонаселенном квартале, где расположено здание Министерства обороны Афганистана, а также многочисленные дипломатические представительства зарубежных стран.

 




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