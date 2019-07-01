СМИ сообщают о ракетном ударе Израиля по Дамаску

СМИ сообщают о ракетном ударе Израиля по столице Сирии Дамаске. Как передает «Арменпресс», агентство SANA сообщает, в результате ракетного обстрела погибли 4 человека, 21 ранены. Среди жертв есть ребенок.

Как сообщает Агентство, сирийским силам противовоздушной обороны удалось отразить атаку, целью которой были Дамаск и Хомс.

По данным агентства, ракеты были выпущены с израильских военных самолетов с воздушного пространства Ливана.

Агентство Reuters сообщает, что представители Армии обороны Израиля отказались от комментариев.