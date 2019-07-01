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Пашинян поздравил сборную Армении в связи с успешным выступлением на Европейских играх


Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян поздравил сборную Армении с успешным выступлением на Европейских играх.

Как передает «Арменпресс», премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook сделал следующую  запись:

“5 золотых, 3 серебряных, 3 бронзовых медали! Поздравляю сборную Армении с удачными выступлениями на Европейских играх”.




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