Пашинян поздравил сборную Армении в связи с успешным выступлением на Европейских играх

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян поздравил сборную Армении с успешным выступлением на Европейских играх.

Как передает «Арменпресс», премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook сделал следующую запись:

“5 золотых, 3 серебряных, 3 бронзовых медали! Поздравляю сборную Армении с удачными выступлениями на Европейских играх”.