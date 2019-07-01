Президент Армен Саркисян присутствовал на церемонии закрытия Вторых Европейских игр

Находящийся с рабочим визитом в Республике Беларусь президент Республики Армения Армен Саркисян вечером 30 июня вместе с президентом Беларуси Александром Лукашенко, президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном на минском стадионе “Динамо” присутствовал на торжественной церемонии закрытия Вторых Европейских игр. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Европейские игры проводятся раз в 4 года. Во Вторых играх по 15 видам спорта соревновались 4000 спортсменов из 50 стран. Армянским спортсменам в этом году удалось завоевать 11 медалей, 5 из которых – золотые.