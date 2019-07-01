Мероприятия предстоящие 1 июля
Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события:
Сегодня - 1 июля. Он отмечается в Армении как День работника прокуратуры. Сегодня в Генеральной прокуратуре Армении состоится торжественное заседание, посвященное Дню прокуратуры.
Председатель Комитета по градостроительству РА Ваагн Вермишян подведет итоги 100 рабочих дней. В связи с этим созвана пресс-конференция.
В Армении находится группа армянских специалистов, осуществлявших гуманитарную миссию в Сирии. На встрече с журналистами представители Центра гуманитарного разминирования и экспертизы Министерства обороны Армении представят проделанные работы.
С журналистами встретится руководитель Международного центра человеческого развития - Теван Погосян. Он представит свои наблюдения о развитиях вокруг Арцахской проблемы.
В Ереване начинаются ежегодные курсы переподготовки учителей из диаспоры. С речью выступит министр образования, науки, культуры и спорта РА Араик Арутюнян.
Какие тенденции наблюдаются в сфере туризма, туристы из каких стран предпочитают организовывать свой отдых в Армении и где предпочитают отдыхать жители Армении? Эти и другие вопросы осветят специалисты сферы на приглашенной пресс-конференции
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