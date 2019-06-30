Элина Даниэлян стала чемпионкой по скоростным шахматам среди женщин
Гроссмейстер из Армении Элина Даниэлян стала чемпионкой турнира Women Speed Chess Championship по быстрым шахматам, сообщает Арменпресс.
Как передает chess.com, когда Элина Даниэлян выиграла открытый отборочный турнир и завоевала право участия в чемпионате по скоростным шахматам среди женщин (Women Speed Chess Championship), мало кто мог предположить, что именно она станет чемпионкой, но так и случилось после ее победы над Валентиной Гуниной со счетом 15-13.
«По ходу матча Даниэлян отыграла отставание в четыре очка, а ее противница сталкивалась с проблемами со связью. Победа принесла гроссмейстеру из Армении $4,607 и приглашение в главный чемпионат по скоростным шахматам и в Большую швейцарку ФИДЕ, которая пройдет в октябре на острове Мэн. Гунина, занявшая второе место, выиграла $1,393»,- передает источник, заметив, что в ход финального матча, ставшего захватывающим поединком двух сильных блицоров, вмешались внешние обстоятельства.
«Находясь на отдыхе на острове индонезийском острове Бали, Гунина села за доску после полуночи. Еще важнее, что у нее были проблемы с подключением к сети, и в результате она проиграла две партии по причине разрыва связи. Трудно сказать, стали ли эти поражения решающим ударом, но они, определенно, повлияли на счет и настроение Гуниной.
После матча Даниэлян сказала, что ей «повезло», но ясно, что ее никак нельзя винить в проблемах противницы»,- сообщает шахматное издание.