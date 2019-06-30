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В  селах Арпи и Арени медведи нанесли вред домашним  животным  


В службу "911" Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения 30 июня в 10:44 часов  поступила информация о том, что в 10:42 часов  во дворе дома № 6/2  2-й ул. села Арпи Вайоцдзорской области (владелец А.Х.) медведь повредил 4 кролика, 7 цыплят и 5 уток.

Информация была передана начальнику департамента сельского хозяйства и охраны природы и недр  областной  администрации, начальнику государственной инспекции Вайоцдзорского территориального отдела природоохранной инспекции Министерства охраны природы и инспекции охраны природы и главе общины Арпи.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА,    28 июня в 23:39 часов  в службу "911" поступила  информация о том, что около 23:20 часов  в общине Арени Вайоцдзорской области во дворе одного из домов на 2-й улице медведь повредил пять кроликов.

Информация была передана начальнику департамента сельского хозяйства и охраны природы и недр   областной  администрации, начальнику государственной инспекции Вайоцдзорского территориального отдела природоохранной инспекции Министерства охраны природы и инспекции охраны природы и главе общины Арени.

 




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