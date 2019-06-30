Гимнаст Артур Давтян стал золотым призером  Вторых Европейских игр

Член национальной сборной Армении по спортивной гимнастике Артур Давтян стал золотым призером Вторых Европейских игр в опорном прыжке.

Как передает Арменпресс, в последний конкурсный день на Евроиграх-2019 в Минске состоялся финал соревнований по отдельным упражнениям.

Артур Давтян в финале набрал 15 016 баллов и стал золотым призером Вторых Европейских игр в опорном прыжке.

Ваагн Давтян, другой член сборной Армении по спортивной гимнастике, принял участие в финале, набрал 14 766 очков и стал серебряным призером.

В Европейских играх принимают участие более 4000 спортсменов из 50 стран. В рамках Европейских игр будут проведены два чемпионата Европы, а по 8 видам спорта – квалификационные турниры к Олимпийским играм 2020 года в Токио.

Армения представлена во Вторых Европейских играх 37 спортсменами.