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Гимнаст Артур Давтян стал золотым призером  Вторых Европейских игр


Член национальной  сборной  Армении  по спортивной  гимнастике Артур Давтян стал золотым призером  Вторых Европейских игр в  опорном прыжке.

Как  передает Арменпресс, в последний  конкурсный  день на Евроиграх-2019  в  Минске состоялся   финал  соревнований по отдельным упражнениям.    

Артур Давтян в финале  набрал 15 016 баллов и стал  золотым призером  Вторых Европейских игр в  опорном прыжке.

Ваагн Давтян,  другой член сборной Армении по спортивной гимнастике, принял участие в финале, набрал  14 766 очков  и стал серебряным призером.

В Европейских играх принимают участие более 4000 спортсменов из 50 стран. В рамках Европейских игр будут проведены два чемпионата Европы, а по  8 видам спорта – квалификационные  турниры к Олимпийским играм 2020 года в Токио.

Армения представлена  во Вторых Европейских играх  37 спортсменами.

 

 




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