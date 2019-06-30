Артур Алексанян — чемпион Вторых  Европейских игр

Многократный чемпион мира и Европы, золотой призер Олимпийских игр Артур Алексанян (97 кг) также добавил в свою коллекцию и золотую медаль Вторых Европейских игр в Минске.

Как передает Арменпресс, в финале Евроигр-2019 наш спортсмен встречался с представителем Беларуси Александром Грабовиком и победил его со счетом 5։0, став обладателем золотой медали и звания чемпиона.

Артур Алексанян начал борьбу в 1/8 финала, где он победил грузина Реваза Надареишвили со счетом 2:1. В 1/4 финала Алексанян одолел представителя Австрии Даниэля Гастли со счетом 3:1, а в полуфинале с таким же счетом победил представителя России Александра Головина.

В соревнованиях по греко-римской борьбе Армению представляли Армен Меликян (60 кг), Карен Асланян (67 кг), Карапет Чалян (77 кг) и Максим Манукян (87 кг).

Меликян проиграл на старте, Асланян уступил в борьбе за бронзовую медаль, Манукян выиграл в утешительном поединке, а Чальян стал серебряным призером.