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Артур Алексанян — чемпион Вторых  Европейских игр


Многократный чемпион мира и Европы, золотой призер Олимпийских игр Артур Алексанян (97 кг) также добавил в свою коллекцию  и золотую медаль  Вторых  Европейских игр в  Минске.

Как   передает Арменпресс,  в финале   Евроигр-2019  наш спортсмен встречался с представителем Беларуси Александром Грабовиком и победил его со счетом 5։0, став обладателем золотой  медали и звания  чемпиона.  

Артур Алексанян начал борьбу в 1/8 финала, где он победил грузина Реваза Надареишвили   со счетом 2:1. В 1/4 финала Алексанян одолел представителя Австрии  Даниэля Гастли со счетом 3:1, а в полуфинале с таким же счетом победил представителя России Александра Головина. 

В  соревнованиях по греко-римской борьбе  Армению представляли Армен Меликян (60 кг), Карен Асланян (67 кг), Карапет Чалян (77 кг) и Максим Манукян (87 кг).   

Меликян  проиграл на  старте,  Асланян уступил  в борьбе  за бронзовую медаль, Манукян выиграл в  утешительном поединке, а Чальян стал серебряным призером.

 

 




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