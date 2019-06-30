Президент Армении Саркисян прибыл в Беларусь

Президент Армении Армен Саркисян прибыл в Беларусь, передает Арменпресс со ссылкой на БЕЛТА. Ожидается, что армянский лидер будет присутствовать на церемонии закрытия II Европейских игр.

Как ранее сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, Армен Саркисян будет присутствовать на торжественной церемонии закрытия Вторых Европейских игр.

В рамках визита планируется также встреча Армена Саркисяна с его белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Президент РА посетит также научные и образовательные учреждения.

Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и Армении характеризуется положительной динамикой. В 2018 году товарооборот, по данным белорусской стороны, составил $50,1 млн, увеличившись на 17,3% по сравнению с уровнем 2017-го. Экспорт из Беларуси достиг $37,4 млн (108,3% к уровню 2017-го), импорт - $12,7 млн (155%). В начале этого года сохранилась тенденция роста основных показателей взаимной торговли. За январь-апрель товарооборот сложился в объеме $19,3 млн, что почти на 31% превышает уровень аналогичного периода прошлого года. При этом экспорт белорусских товаров увеличился на 30%, превысив $15 млн, импорт - почти на 37%, достигнув $4,2 млн. Беларусь поставляет в Армению молоко, сгущенные и сухие сливки, тракторы и седельные тягачи, лекарственные средства, шины, бумагу и картон.

Ключевыми позициями импорта из Армении стали крепкие спиртные напитки, специфические товары, мебель. Из Армении в Беларусь в 2018 году поступило $7,6 млн инвестиций, в том числе прямых - $7,5 млн. За первый квартал этого года привлечено $3,5 млн прямых иностранных инвестиций. В Армении работают более 80 субъектов товаропроводящей сети отечественных предприятий, функционируют три предприятия с участием белорусского капитала. В Беларуси действуют 57 предприятий с армянским капиталом (17 совместных и 40 иностранных).

