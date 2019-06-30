Время в Ереване: 11:07:36,   30 Июнь

По инициативе  Мхитара  Айрапетяна, депутаты НС РА  посетили Академию футбола


По инициативе и под руководством председателя постоянной комиссии НС по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, спорта и молодежи Мхитара  Айрапетяна, депутаты НС РА  Арутюн Бабаян, Эдгар Аракелян и Ваагн Тевосян посетили технический  центр Федерации футбола Армении (ФФА) — Академию футбола.

В академии депутатов приняли вице-президенты ФФА Армен Меликбекян и Армен Никогосян. Они представили гостям недавние преобразования в армянском футболе, в частности – важность  назначения Хинеса Мелендеса   техническим директором ФФА, работу по развитию армянского футбола, продвижению женского футбола, мини-футбола, продвижению футбола в провинциях и привлечению новых игроков, подготовку  к Евро -2019.

Как сообщили  Арменпресс  в офисе Мхитара Айрапетяна, стороны отметили, что с момента открытия Футбольной академии это был первый подобный визит, и что они  придают большое значение  сотрудничеству Федерации футбола и постоянной комиссии   Национального собрания  по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, спорта и молодежи в целях быстрого развития армянского футбола.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации