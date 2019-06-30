По инициативе  Мхитара  Айрапетяна, депутаты НС РА  посетили Академию футбола

По инициативе и под руководством председателя постоянной комиссии НС по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, спорта и молодежи Мхитара Айрапетяна, депутаты НС РА Арутюн Бабаян, Эдгар Аракелян и Ваагн Тевосян посетили технический центр Федерации футбола Армении (ФФА) — Академию футбола.

В академии депутатов приняли вице-президенты ФФА Армен Меликбекян и Армен Никогосян. Они представили гостям недавние преобразования в армянском футболе, в частности – важность назначения Хинеса Мелендеса техническим директором ФФА, работу по развитию армянского футбола, продвижению женского футбола, мини-футбола, продвижению футбола в провинциях и привлечению новых игроков, подготовку к Евро -2019.

Как сообщили Арменпресс в офисе Мхитара Айрапетяна, стороны отметили, что с момента открытия Футбольной академии это был первый подобный визит, и что они придают большое значение сотрудничеству Федерации футбола и постоянной комиссии Национального собрания по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, спорта и молодежи в целях быстрого развития армянского футбола.