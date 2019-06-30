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Боксер Ованес Бачков  завоевал для  Армении третью золотую медаль — Минск-2019


Член национальной  сборной  Армении  Ованес Бачков (64 кг) завоевал для  Армении третью золотую медаль на Вторых Европейских играх  в Минске.

Как  передает Арменпресс, в последний  конкурсный  день на Евроиграх-2019  в  Минске – в  финале наш спортсмен встречался с представителем Франции Софьяном Умиа.

До этого золото для  команды  Армении  завоевали   самбист  Тигран Киракосян и боксер Артур Ованнисян.




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