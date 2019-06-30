Боксер Ованес Бачков завоевал для Армении третью золотую медаль — Минск-2019
Член национальной сборной Армении Ованес Бачков (64 кг) завоевал для Армении третью золотую медаль на Вторых Европейских играх в Минске.
Как передает Арменпресс, в последний конкурсный день на Евроиграх-2019 в Минске – в финале наш спортсмен встречался с представителем Франции Софьяном Умиа.
До этого золото для команды Армении завоевали самбист Тигран Киракосян и боксер Артур Ованнисян.
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