Время в Ереване: 11:07:36,   30 Июнь

После  дождей  погода  ожидается  жарче  и без осадков


Днем  30-го июня, 1-го июля в большинстве регионов, ночью 2-го июля – в Сюнике и Арцахе  ожидается дождь с грозой, в отдельных местах ожидаются интенсивные осадки, в отдельных местах возможен град.

Ветер северо-западный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра до 20-25 м/с.

Днем 2-го июля, с 3-4 ожидается погода без осадков.

С 30 июня по 1-го июля температура воздуха постепенно понизится на 5-6 градусов, а 3-5-го июля на столько же  повысится.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в  Ереване  днем 30-го июня, 1-го июля, ночью 2-го июля  ожидается дождь с грозой, во время грозы ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.  2-5-го июля  ожидается погода без осадков.




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