Серж Саргсян празднует юбилей  в  кругу семьи

Третий президент Армении Серж Саргсян 30 июня празднует 65-летний юбилей в кругу семьи.

Об этом Арменпресс сообщили из офиса третьего президента.

«Третий президент Армении Серж Саргсян празднует 65-летний юбилей дома — в теплой семейной атмосфере», — говорится в сообщении.