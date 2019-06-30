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Серж Саргсян празднует юбилей  в  кругу семьи


Третий  президент Армении Серж Саргсян 30 июня  празднует 65-летний  юбилей  в  кругу семьи.

Об этом Арменпресс сообщили из офиса  третьего президента.

«Третий  президент Армении Серж Саргсян  празднует 65-летний  юбилей  дома  — в  теплой семейной  атмосфере», — говорится в  сообщении.

 




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