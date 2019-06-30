Местоблюститель предстоятеля  Армянской  епархии ААЦ Болгарии совершил официальный  визит в  Софию

Предстоятель Армянской епархии ААЦ Румынии, местоблюститель предстоятеля Армянской епархии ААЦ Болгарии епископ Татев Акопян совершил официальный визит в Софию.

Как сообщили Арменпресс из пресс-канцелярии Армянской епархии ААЦ Румынии, в ходе визита святой отец провел ряд официальных встреч. Прежде всего в кафедральной церкви Софии он встретился с членами церковного синода и духовным предводителем Софии иереем Гусаном Авадяном, которые представили ход строительства новой церкви и сроки его завершения. Святой отец благословил присутствующих, а предстоятеля – за его долгую и беззаветную службу, а также всех, кто внес вклад в священной миссии возвышения Церкви.

«27 июня Святой отец встретился с министром по делам религий Болгарии Эмилем Велиновым. Обсуждались отношения двух церквей. В тот же день отец Татев провел встречу с патриархом Православной церкви всея Болгарии Его Святейшеством Неофитом.

Отец Татев передал Патриарху приветствия Первоиерарха Армянской Апостольской церкви, Католикоса Всех Армян Гарегина II и патриарший приказ о назначении его местоблюстителем предстоятеля Армянской епархии ААЦ Болгарии. Святые отцы обсудили дружеские отношения между Армянской Апостольской и Болгарской Православной церквями и возможности сотрудничества. Обсуждались также вопросы, связанные с визитом Католикоса Всех Армян Гарегина II в Болгарию и его встречей с Патриархом всея Болгарии.

Вечером 27 июня епископ Татев Акопян вернулся в Бухарест», - говорится в сообщении.