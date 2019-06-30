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Местоблюститель предстоятеля  Армянской  епархии ААЦ Болгарии совершил официальный  визит в  Софию


Предстоятель Армянской  епархии ААЦ Румынии, местоблюститель предстоятеля  Армянской  епархии ААЦ Болгарии епископ Татев Акопян  совершил официальный  визит в  Софию.

Как  сообщили Арменпресс из пресс-канцелярии Армянской  епархии ААЦ Румынии, в ходе  визита святой  отец провел ряд официальных встреч. Прежде  всего в кафедральной  церкви Софии он  встретился с членами церковного синода и духовным предводителем Софии иереем Гусаном Авадяном, которые  представили ход строительства новой  церкви и сроки  его завершения. Святой  отец  благословил присутствующих, а  предстоятеля – за его долгую и беззаветную службу, а также всех, кто  внес вклад в священной  миссии возвышения  Церкви. 

«27 июня  Святой  отец  встретился с министром по делам религий Болгарии Эмилем Велиновым. Обсуждались отношения  двух церквей. В тот же  день отец  Татев провел встречу  с патриархом  Православной  церкви всея Болгарии Его Святейшеством Неофитом.

Отец  Татев передал Патриарху приветствия  Первоиерарха  Армянской Апостольской церкви, Католикоса  Всех Армян Гарегина  II и патриарший  приказ о  назначении его  местоблюстителем предстоятеля  Армянской  епархии ААЦ Болгарии. Святые  отцы обсудили дружеские  отношения  между  Армянской Апостольской и Болгарской  Православной  церквями и  возможности сотрудничества. Обсуждались также вопросы, связанные  с  визитом  Католикоса  Всех Армян Гарегина  II в  Болгарию и его встречей с Патриархом  всея Болгарии.

Вечером 27 июня   епископ Татев Акопян   вернулся в  Бухарест», - говорится  в  сообщении.




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