Спасатели поймали  и перенесли змей в безопасное  место

29-30 июня в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступали сообщения о змеях, замеченных в Ереване и селах Балаовит и Егвард Котайкской области.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, спасатели поймали и перенесли 4 змей в безопасное место.