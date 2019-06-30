Время в Ереване: 11:07:36,   30 Июнь

Спасатели поймали  и перенесли змей в безопасное  место


29-30 июня  в    Национальный центр   кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступали сообщения о змеях,  замеченных в  Ереване  и селах Балаовит и Егвард  Котайкской области.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, спасатели поймали  и перенесли 4 змей в безопасное  место.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации