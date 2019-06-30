В  результате  ДТП  на  трассе  Ереван-Севан погибли трое

30 июня в 03:49 часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что на трассе Ереван-Севан, близ старого пункта Дорожной полиции, произошло ДТП, есть жертвы, необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что на 40-м км трассы Ереван-Севан магистрали М-4 столкнулись автомобили BMW X5 (водитель Г.Г., 1954 г/р) и Volkswagen Golf 5 (водитель Д.М., 1990 г/р).

Спасатели обесточили машины, поднесли Д.М. к машине скорой помощи, которого доставили в Разданский МЦ, где медики оценили его состояние как тяжелое.

Спасатели вытащили из BMW X5 водителя Г.Г., пассажиров Н.Г. (2010 г/р), А.С. (2008 г/р) и А.М. (1954 г/р), которых доставили в Разданский МЦ, а затем - в ереванский МЦ «Сурб Григор Лусаворич, где медики оценили их состояние как среднетяжелое.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, спасатели вытащили из Volkswagen Golg5 трупы В.В. (1995 г/р) и 2 пассажиров (Г.Н., 1998 г/р и К.Г., 1997 г/р) и поднесли их к машине скорой помощи.

Спасатели подтащили автомобили к эвакуатору и помыли дорогу.