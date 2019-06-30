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В  результате  ДТП  на  трассе  Ереван-Севан погибли трое


30 июня   в 03:49 часов  в  службу  «911»  МЧС РА поступил сигнал о том, что на  трассе  Ереван-Севан, близ старого пункта  Дорожной полиции, произошло ДТП, есть жертвы,   необходима  помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Выяснилось, что на 40-м км   трассы  Ереван-Севан магистрали М-4 столкнулись  автомобили  BMW X5 (водитель Г.Г., 1954 г/р) и  Volkswagen Golf 5 (водитель Д.М., 1990 г/р).

Спасатели обесточили машины, поднесли Д.М. к  машине  скорой  помощи, которого доставили  в  Разданский  МЦ, где  медики оценили его состояние  как  тяжелое.

Спасатели вытащили из BMW X5 водителя Г.Г., пассажиров Н.Г. (2010 г/р),   А.С. (2008 г/р) и    А.М. (1954 г/р), которых доставили  в  Разданский  МЦ, а  затем - в ереванский МЦ «Сурб Григор Лусаворич, где  медики оценили их состояние  как  среднетяжелое.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, спасатели вытащили из Volkswagen Golg5 трупы   В.В. (1995 г/р) и 2 пассажиров (Г.Н., 1998 г/р и  К.Г., 1997 г/р)  и поднесли их  к  машине  скорой  помощи.

Спасатели  подтащили автомобили к  эвакуатору  и  помыли дорогу.

 




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