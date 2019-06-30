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Бако Саакян поздравил Сержа Саргсяна  с 65-летием


30 июня Президент Республики Арцах Бако Саакян направил поздравительное послание третьему Президенту Республики Армения Сержу Саргсяну в связи с днём его рождения.

Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах, в послании говорится:

«Многоуважаемый Серж Азатович!

Сердечно поздравляю Вас с замечательным юбилеем – 65-летием!

Вы внесли весомый вклад в Арцахскую национально-освободительную борьбу, создание армянской независимой государственности, укрепление обороноспособности, развитие и усиление двух армянских республик.

Желаю Вам и всем Вашим родным и близким мира, крепкого здоровья и всех благ!»




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