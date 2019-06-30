Бако Саакян поздравил Сержа Саргсяна с 65-летием
11:30, 30 Июнь, 2019
30 июня Президент Республики Арцах Бако Саакян направил поздравительное послание третьему Президенту Республики Армения Сержу Саргсяну в связи с днём его рождения.
Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в послании говорится:
«Многоуважаемый Серж Азатович!
Сердечно поздравляю Вас с замечательным юбилеем – 65-летием!
Вы внесли весомый вклад в Арцахскую национально-освободительную борьбу, создание армянской независимой государственности, укрепление обороноспособности, развитие и усиление двух армянских республик.
Желаю Вам и всем Вашим родным и близким мира, крепкого здоровья и всех благ!»