Министр здравоохранения РА Арсен Торосян посетил возвращенного из Азербайджана в Армению Завена Карапетяна

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства здравоохранения РА, Арсен Торосян ознакомился с состоянием здоровья Карапетяна. Последний чувствует себя хорошо и находится под непосредственным наблюдением врачей.

28 июня властям Армении и представителям делегации Международного комитета Красного креста (МККК) был передан гражданин РА Завен Карапетян, который 20 июня 2017г. при невыясненных условиях оказался на территории Азербайджана.

Армения также передала Азербайджану лицо, незаконно пересекшее границу.