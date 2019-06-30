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Президент Армен Саркисян посетит Беларусь с рабочим визитом


Президент Армении  Армен Саркисян 30 июня посетит Республику Беларусь с рабочим визитом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, Армен Саркисян  будет присутствовать на торжественной  церемонии закрытия  Вторых Европейских игр.

В  рамках визита планируется также встреча Армена  Саркисяна  с  его белорусским коллегой  Александром Лукашенко.

Президент РА  посетит также научные  и образовательные  учреждения.




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