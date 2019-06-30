Президент Армен Саркисян посетит Беларусь с рабочим визитом

Президент Армении Армен Саркисян 30 июня посетит Республику Беларусь с рабочим визитом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, Армен Саркисян будет присутствовать на торжественной церемонии закрытия Вторых Европейских игр.

В рамках визита планируется также встреча Армена Саркисяна с его белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Президент РА посетит также научные и образовательные учреждения.