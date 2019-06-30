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«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели


Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.

 

 

Азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые рубежи

 

 

Незаконно пересекший государственную границу Армении Эльвин Ариф оглу Ибрагимов передан Азербайджану

 

 

Парламент Кипра ратифицировал Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС

 

 

Президент Армении удостоен приза форума Crans Montana PRIX DE LA FONDATION 2019

 

 

Президент Армении Армен Саркисян предложил 6-й Международный фестиваль науки и искусстваSTARMUSпровести в Армении

 

 

Венецианская комиссия коснулась последних конституционных изменений в Армении

 

 

Армянские саперы, осуществляющие гуманитарную миссию в Сирии, с 8 по 25 июня разминировали территорию в 1650 кв. м

 

 

Показатель экономической активности в Армении вырос на 7,3%

 

 

Правительство расширяет бесплатную и льготную медпомощь и рамки бенефициаров: медпомощь для граждан до 18 лет будет бесплатной

 

 

Под руководством Никола Пашиняна состоялось очередное заседание Совета безопасности

 

 

Парламент Армении ратифицировал соглашение между Арменией и США

Парламент Армении принял проект об избрании кандидатов на должности директоров общинных некоммерческих организаций на конкурсной основе

Национальное собрание Армении полностью приняло пакет изменений в Налоговом кодексе

 

 

Роберт Кочарян добровольно явился в УИУЕреван-Кентрон

 

 

Единственный сын Пашиняна проходит военную службу в Арцахе, чего ни один из двух сыновей Кочаряна не делал: Владимир Карапетян

 

 

МО Армении заключило договоры о поставках новых наступательных видов оружия

 

 

Рюкзаки для воды на переднем крае Талиша: новая инициатива дала свои результаты

 

 

Раскрыты случаи незаконной продажи земельных участков близким к Овику Абрамяну лицам

 

 

Во французском городе Шавиль состоялась церемония открытия площади имени Шарля Азнавура

 

 

Власти Грузии решили удовлетворить часть требований митингующих

Задержанный в Тбилиси гражданин Армении Минас Минасян освобожден

В результате столкновений в Тбилиси ранен армянин гражданин Грузии

 

 

Эрдоган признал поражение: он поздравил Имамоглу

 

 

Патрушев: РФ, США и Израиль договорились по большинству вопросов по урегулированию в Сирии

 

 

Украина отзывает своего посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России

 




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