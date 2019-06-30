«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.
Азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые рубежи
Незаконно пересекший государственную границу Армении Эльвин Ариф оглу Ибрагимов передан Азербайджану
Парламент Кипра ратифицировал Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС
Президент Армении удостоен приза форума Crans Montana PRIX DE LA FONDATION 2019
Президент Армении Армен Саркисян предложил 6-й Международный фестиваль науки и искусства “STARMUS” провести в Армении
Венецианская комиссия коснулась последних конституционных изменений в Армении
Армянские саперы, осуществляющие гуманитарную миссию в Сирии, с 8 по 25 июня разминировали территорию в 1650 кв. м
Показатель экономической активности в Армении вырос на 7,3%
Правительство расширяет бесплатную и льготную медпомощь и рамки бенефициаров: медпомощь для граждан до 18 лет будет бесплатной
Под руководством Никола Пашиняна состоялось очередное заседание Совета безопасности
Парламент Армении ратифицировал соглашение между Арменией и США
Парламент Армении принял проект об избрании кандидатов на должности директоров общинных некоммерческих организаций на конкурсной основе
Национальное собрание Армении полностью приняло пакет изменений в Налоговом кодексе
Роберт Кочарян добровольно явился в УИУ “Ереван-Кентрон”
Единственный сын Пашиняна проходит военную службу в Арцахе, чего ни один из двух сыновей Кочаряна не делал: Владимир Карапетян
МО Армении заключило договоры о поставках новых наступательных видов оружия
Рюкзаки для воды на переднем крае Талиша: новая инициатива дала свои результаты
Раскрыты случаи незаконной продажи земельных участков близким к Овику Абрамяну лицам
Во французском городе Шавиль состоялась церемония открытия площади имени Шарля Азнавура
Власти Грузии решили удовлетворить часть требований митингующих
Задержанный в Тбилиси гражданин Армении Минас Минасян освобожден
В результате столкновений в Тбилиси ранен армянин гражданин Грузии
Эрдоган признал поражение: он поздравил Имамоглу
Патрушев: РФ, США и Израиль договорились по большинству вопросов по урегулированию в Сирии
Украина отзывает своего посла при Совете Европы после решения ПАСЕ по России